Парные браслеты и виниловый проигрыватель: какие подарки сближают влюбленных

В преддверии Дня святого Валентина эксперты «Авито» составили список самых сближающих подарков для влюбленных. В топ лучших подарков к 14 февраля входит в том числе парные браслеты и виниловый проигрыватель. Подборка подарков от экспертов есть в распоряжении РИАМО.

Статистика прошлого года показывает значительный рост интереса к традиционным праздничным подаркам: продажи кондитерских изделий в форме сердец увеличились на 83%, цветочных композиций — на 62%, а спрос на украшения поднялся на 51%. Традиционно февраль становится периодом повышенного спроса на романтические подарки, а привлекательные цены в рамках праздничных распродаж делают покупки еще более заманчивыми для россиян.

Эксперты составили интересную подборку оригинальных подарков для пар. Вместо традиционных презентов стоит обратить внимание на вещи, способные объединить влюбленных и подарить им незабываемые моменты вдвоем.

От кофемашины для утренних ритуалов до проектора для романтических киновечеров — каждый подарок призван создавать особенную атмосферу и укреплять отношения. Настольные игры и парные образы также станут отличным выбором для тех, кто ценит качественное время вместе.

Особого внимания заслуживают карточки с вопросами — уникальный инструмент для углубления эмоциональной связи между партнерами. Они помогают лучше узнать друг друга и создать более доверительные отношения.

Индивидуальные браслеты для влюбленных пар

Оригинальным подарком ко Дню влюбленных станут стильные браслеты для двоих с персональной гравировкой. Долговечные аксессуары создаются из прочной комбинации каучука и ювелирной стали, что делает их идеальными для повседневного использования.

Мастер выполнит заказ всего за пару дней, нанеся на изделия любые памятные символы — будь то особая дата, личные инициалы или милый рисунок. Приятным бонусом станет доступная стоимость комплекта — всего 2000 рублей за два браслета. Благодаря износостойким материалам украшения прослужат долго, сохраняя первоначальный вид даже при постоянном ношении.

Музыкальное наслаждение с проигрывателем винила

Особая магия винилового звучания превращает обычное прослушивание музыки в настоящий ритуал для двоих. Современные модели проигрывателей, доступные на рынке всего за 9 500 рублей, оснащены качественными стереодинамиками, создающими глубокое и насыщенное звучание.

Универсальность устройства позволяет воспроизводить не только современные, но и раритетные патефонные пластинки разных форматов, что открывает широкие возможности для коллекционирования.

Кофейные моменты вдвоем

Простой утренний кофе может стать особенным моментом дня благодаря капсульной кофемашине. Это отличный способ создать новую семейную традицию, где за чашечкой ароматного напитка можно обсудить предстоящие планы и начать день вместе.

Современная кофемашина DeLonghi Nespresso стоимостью 9 990 рублей представлена на платформе среди других моделей. Утренние минуты можно провести вместе за чашечкой быстро приготовленного эспрессо или лунго — эта кофемашина значительно экономит время перед началом рабочего дня.

Идентичность в одежде

Отличным выбором для создания парного лука станут винтажные футболки, которые можно найти всего за 499 рублей. Платформа предлагает широкий ассортимент моделей — от простых стильных вариантов до изделий с популярными принтами, идеально подходящих для романтического свидания.

Такие футболки прекрасно впишутся как в повседневный образ с джинсами и кроссовками, так и добавят оригинальности классическому стилю в качестве яркого акцента.