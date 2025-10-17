Парковочное пространство рядом с катком оборудуют в Наро-Фоминске к началу сезона

Золотая осень вступила в свои права, а это значит, что совсем скоро начнется сезон зимних развлечений. В Наро-Фоминске уже готовятся к открытию главного городского катка, и в этом сезоне его ждет важное улучшение. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рядом с катком появляется новая удобная парковка. Ее обустраивают для максимального комфорта посетителей. Пространство организуют с учетом всех современных требований: здесь будет нанесена четкая разметка, установлено яркое светодиодное освещение и система видеонаблюдения, а также выделены места для людей с ограниченными возможностями.

Теперь ваш зимний досуг станет еще удобнее: не нужно долго искать место для автомобиля — просто приехали, припарковались и направились на лед. Так что готовьте коньки и отличное настроение! Встречать зиму на обновленном катке в Наро-Фоминске будет по-настоящему приятно и комфортно для всей семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.