Парки Воскресенска приглашают отправить письмо Деду Морозу

Парки Воскресенска приглашают гостей и жителей округа на свои мероприятие, которые пройдут с 1 по 7 декабря, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В парке усадьбы Кривякино для детей будут организованы познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне около фонтана, игровые и концертные программы на главной площади для всех желающих. Занятия по рубке шашкой состоятся около лабиринта (12+). Жителей и гостей Воскресенска ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска» (12+), «А мы к вам музей привезли!» (12+), а также интерактивные программы (6+): «Старинная игротека», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «Былинные герои», «Древний мир» и другие.

Запись на программы и экскурсии по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на все действующие выставки, экскурсии, мастер-классы также можно приобрести онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей, а также можно будет поиграть в настольные игры в «ИгроКлубе» (6+). В среду для самых маленьких гостей парка традиционно пройдет «Веселая зарядка» (0+). В четверг состоится мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?» (6+), а любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут позаниматься северной ходьбой.

В парках городского округа Воскресенск 1 декабря будет открыта Почта Деда Мороза. Все желающие смогут отправить письмо главному волшебнику и ощутить предпраздничное настроение. Сделать это можно будет до конца декабря, когда все письма соберут в лучшей Резиденции Деда Мороза и отправят в Великий Устюг. График работы почты: 07:00 — 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.