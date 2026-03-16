Парки Подмосковья за неделю посетили более 1,7 млн человек

Более 1,7 млн человек посетили парки Подмосковья на минувшей неделе, что на 190 тыс. больше, чем годом ранее. Пик посещаемости пришелся на субботу, 14 марта, когда в зонах отдыха одновременно находились около 360 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В выходные средняя посещаемость парков сохранялась на высоком уровне и составила около 350 тыс. человек в день. Самым популярным стал Центральный парк в Долгопрудном — его посетили 52 тыс. человек. Территория площадью 15,6 га привлекает гостей прудами, зонами для кормления птиц и оборудованными местами для рыбалки.

Второе место занял парк «Пехорка» в Балашихе, который за неделю принял 51 тыс. посетителей. После реконструкции пространство стало современным многофункциональным комплексом с развитой инфраструктурой. Третьим по посещаемости стал парк Мира в Мытищах — 41 тыс. человек. Здесь работают амфитеатр и площадь с фонтаном, проводятся концерты и другие культурные мероприятия, обустроены игровые и спортивные зоны.

В пятерку лидеров также вошли центральный парк Пушкинского округа с 38 тыс. посетителей и парк «Фабричный» в Истре, который принял 31 тыс. гостей. В этих зонах отдыха оборудованы прогулочные маршруты, детские и спортивные площадки, действуют сцены и площадки для проведения концертов, фестивалей и мастер-классов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.