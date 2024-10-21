Парки Подмосковья посетили более 1,4 млн человек за прошедшую неделю

С 14 по 20 октября парки Подмосковья посетило более 1,4 млн человек, что на 320 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в воскресенье. Более 293 тыс. человек побывало в парках 20 октября. За все выходные дни посещаемость составила более 555 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 170,6 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, парк Пехорка — 54 тыс. человек;

Химки, парк имени Толстого — 41 тыс. человек;

округ Пушкинский, Городской парк — 40 тыс. человек;

Мытищи, парк Мира — 37 тыс. человек;

Истра, Фабричный парк — 25 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 14 по 20 октября составила более 8,83 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.