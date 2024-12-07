Рекордное число малышей появилось на свет в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе за сутки родились 36 малышей, из них 21 мальчик и 15 девочек. За последние два года для Видновского перинатального центра это рекордное количество рождаемых. Врачи дневной смены и дежурные специалисты оказали необходимую помощь и поддержку всем мамам и малышам, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы сами в приятном шоке. День получился очень урожайным. Из 35 родов 20 произошли до 16 часов. Уникальная ситуация. За два года такое впервые. Конечно, для врачей это нагрузка, но, когда поступают женщины и рожают в срок доношенных малышей, естественно это радует», — приводятся в сообщении слова заведующей родовым отделением Видновского перинатального центра Наталии Ермаковой.

В пресс-службе рассказали, что в основном роды проходили через естественные родовые пути, 20 из 35 — вертикальные. Путем операции кесарева сечения на свет появилась одна двойня — две сестренки. В «ударной» бригаде врачей и медсестер — заведующая родовым блоком Наталия Ермакова, акушеры-гинекологи Екатерина Милютина и Анна Лоренц, Марина Махмутова и Дарья Сафина, неонатологи Елена Исаева и Юлия Киндяшова, акушерки Лариса Ханукаева, Мельсида Харатьян и Ольга Ларионова, медсестры Ольга Коптева, Анна Кашкина и Патимат Мусаева.

«Было много партнерских родов. В основном мамы рожали с мужьями. Невзирая на 35 родов, всем смогли создать условия и пациентки, попадали сразу в индивидуальные боксы. Задержек никаких не было», — добавила акушер-гинеколог Анна Лоренц.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.



Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.