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Президент Южной Кореи может обратиться с речью до голосования по импичменту

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель может выступить утром 7 декабря с обращением перед голосованием парламента по вопросу его импичмента, сообщает RT .

Отмечается, что президент будет говорить о ситуации с вводившимся в стране военным положением.

Выступление президента Южной Кореи может начаться в 10.00 (4.00 мск).

В ночь на 4 декабря в Южной Корее ввели, а потом отменили военное положение. Оппозиция потребовала отставки президента Юн Сок Еля под угрозой импичмента.