Парки Орехово-Зуева приглашают жителей на мероприятия

Парки Орехово-Зуевского округа приглашают гостей на разнообразные мероприятия на этой неделе. Гостей ждут спортивные активности, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры и развлекательные программы для всех возрастов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Парк 30-летия Победы предлагает посетить веселые эстафеты и «Игры нашего двора». В программе также творческий мастер-класс по аппликации «Грибы», беседа о творчестве Тамары Крюковой, развлекательные игры и клуб любителей настольных игр.

Парк «Дулевский» приглашает на квиз «Интеллектуал» и тренировки по футболу. Гости смогут посетить лекторий «Белкин дом» и принять участие в «Азбуке спорта». Для детей подготовлены мастер-класс у домика Мяты Тимьяновны и анимационная программа «Осенний бум!».

В Дрезненском городском парке запланированы спортивные игры «Осенний движ», Школа юного художника, а любителей детективов ждет командная игра «Мафия».

В парке «Меланж» в Куровском пройдут футбольные матчи для подростков и экскурсия «Куровское — текстильный городок». Гостей ждут игровая программа «Есть затея!» и творческая мастерская. Также запланирована специальная игровая программа для лиц с ОВЗ и детская программа «Лабиринт умников».

Подробную информацию о мероприятиях можно узнать в афишах парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.