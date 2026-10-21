Парки Наро-Фоминского округа подготовили технику и инвентарь к зиме

Заместитель министра благоустройства Московской области Денис Чижик 20 октября проверил готовность парков Наро-Фоминского округа к зимнему сезону. Замечаний к учреждениям не возникло, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Победы провели смотр зимней техники. Для уборки подготовили трактор, снегоуборщики и воздуходувки для очистки скамеек. В наличии также бензопила, лопаты, скребки, ледорубы и метлы.

Парки запаслись горюче-смазочными материалами и гранитной крошкой для посыпки дорожек. На случай поломок заключили договор на ремонт техники, чтобы оперативно устранять неисправности. Сотрудники получили зимнюю брендированную форму, планы на сезон сформированы.

Денис Чижик во время рабочей поездки оценил готовность территории. По его словам, при проверках особое внимание уделяют условиям труда: достойной зарплате, полному комплекту зимнего обмундирования и теплым хоздворам, где работники могут переодеться, согреться и высушить вещи. Также проверяют обеспеченность парков малой механизацией и ручным инвентарем.

«Нареканий к учреждениям Наро-Фоминска у нас нет, мы уверены, что все парки встретят зиму достойно», — отметил Денис Чижик.

Последние приготовления завершают и в других парках округа: Центральном парке имени В. В. Воровского, парке «Дубки» в Апрелевке, парке «Мечта» в Селятине и «Дубках» в Калининце. Подготовка направлена на обеспечение комфортных и безопасных прогулок и активного отдыха зимой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.