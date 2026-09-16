Парки Лосино-Петровского проведут спортивные и творческие программы

Парки Лосино-Петровского округа с 22 по 27 сентября проведут бесплатные спортивные, игровые, творческие и познавательные мероприятия для жителей всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Свердловском парке 22 сентября на сцене в 17:00 начнется спортивно-игровая программа «Выше ножки от земли», а в 17:20 пройдет программа «Осенние игры».

23 сентября в Лосино-Петровском парке в зоне у очага проведут спортивную программу «На зарядку!» в 10:00, мастер-класс по самообороне в 10:20 и танцевальную программу «Танцы в парке» в 10:40.

24 сентября в Свердловском парке в 17:00 состоятся эстафеты «Веселый спорт», а в 17:20 в Доме Мудрого Филина пройдет мастер-класс «Краски осени». 27 сентября в парках прочитают лекцию «Путешествие по Подмосковью»: в Лосино-Петровском парке — с 12:00 до 13:00, в Свердловском парке — с 15:00 до 16:00.

Все мероприятия бесплатные, возрастное ограничение — 0+. Подробности и возможные изменения публикуют в официальных каналах парков в MAX, «ВКонтакте» и Telegram.

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