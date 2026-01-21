Парки Коломны и Озер проведут праздничные мероприятия ко Дню студента 25 января

Парки городского округа Коломна и Озер приглашают жителей и гостей отметить Татьянин день 25 января. В этот день в парке Мира и «Сосновом бору» пройдут спортивные и развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Мира в Коломне празднование начнется в 14:00 с выступления почетных гостей и награждения активных студентов. После этого гостей ждут соревнования по лазертагу, большие гонки, гигантские надувные аттракционы и чайная станция. С 14:20 до 15:30 на катке состоятся массовые катания для студентов с бесплатным прокатом коньков. Праздничный концерт молодежных творческих коллективов пройдет с 15:20 до 16:00.

В парке «Сосновый бор» в Озерах Татьянин день пройдет в спортивном формате. С 11:00 до 13:00 запланированы коллективная зарядка, студенческий забег, соревнования по настольным играм, надувному хоккею и минифутболу. Также участники смогут выполнить нормативы ГТО.

Вход на мероприятия свободный. Возрастное ограничение — 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.