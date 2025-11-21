Парки Клина будут обслуживать в этом году на электрических трициклах

В помощь сотрудникам паркового комплекса г. о. Клин приобретено три новых электрических трицикла, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Модель трицикла — грузовая тележка. Сегодня, 17.11.2025 года сотрудники парка получили новую технику и провели ее тест-драйв. Электромашины будут использовать в самых крупных зонах отдыха. Это Сестрорецкий парк и лесопарк «Талицкий лес» в Клину, каждый имеет площадь около 30 Га, а также парк Березовый в Высоковске площадью 21 Га.

Тележка имеет грузоподъемность около 1 тонны. И такая электронная «лошадка» станет хорошим подспорьем в хозяйственных делах, например, подвезти инструменты для ремонта или благоустройства, переместить необходимый груз и т. д.

«Идея приобрести такую технику пришла, когда мы ее увидели на прошедшей в этом году международной выставке „ParkSeason EXPO 2025. Мы сегодня попробовали прокатиться. Все замечательно, управляется легко“, — рассказал заместитель директора по лесопарковой территории „Талицкий лес“ Михаил Переслегин.

Заряжается аккумулятор трицикла от розетки 220 Вольт, и они есть в помещениях во всех трех парках. Максимальная скорость — 25 км/час. Но по парковым зонам в целях безопасности рекомендуется передвигаться 7 км/час.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.