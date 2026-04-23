Парки Богородского округа подготовили к летнему сезону

Инфраструктуру и технику проверили в парках Богородского округа перед началом летнего сезона. Заместитель главы округа Артем Зайцев по поручению главы Игоря Сухина оценил готовность персонала, оборудования и территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе осмотра проверили состояние техники и инвентаря, необходимых для летнего содержания парков. К работе подготовлены тракторы, поливальные и подметальные машины, а также измельчители древесины. Уборка территорий проводится ежедневно.

Поддерживать порядок в теплый период будут штатные дворники и разнорабочие. В план работ входят высадка растений, санитарная обрезка деревьев, сбор сухих веток и их переработка в щепу.

Кроме того, специалисты расконсервировали фонтанный комплекс «Добрый ангел мира». Покрашены малые архитектурные формы и тумбы опор освещения. Тротуары и газоны очистили от мусора, что позволило обеспечить комфорт и экологическую чистоту зон отдыха. Парки готовы к приему посетителей в летний сезон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.