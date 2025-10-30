Парки Балашихи готовы к зимнему сезону 2025–2026 годов

«Дирекция парков» Балашихи завершила подготовку к зимнему периоду 2025–2026 годов. Все работы выполнены в соответствии с утвержденным графиком, техника и персонал полностью готовы к обеспечению комфортного и безопасного пребывания жителей на парковых территориях в холодное время года, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

На обслуживании территорий в зимний период задействовано 215 дворников, 116 дорожных рабочих и 147 единиц техники.

«Основная задача — обеспечить безопасность и комфорт жителей даже в зимний период. Все парковые зоны Балашихи будут регулярно очищаться от снега, дорожки — обрабатываться гранитной крошкой. Мы создаем все условия, чтобы горожане могли проводить время на свежем воздухе круглый год», — сказала заместитель начальника управления, заведующая отделом парков культуры и отдыха управления парков Министерства благоустройства МО Мария Леденева.

Для выполнения сезонных задач подготовлен парк коммунально-уборочной техники, включающий 7 тракторов и 7 снегоуборщиков, минипогрузчик и погрузчик, а также 3 мотоблока с навесным оборудованием. Вся техника прошла проверку и готова к эксплуатации в зимний сезон.

«Подготовка спецтехники к зимнему сезону — это не просто плановое мероприятие, а важная часть работы, от которой будет зависеть содержание дорог, улиц и дворов нашего города. Сейчас по всему региону проходит тщательная проверка и обслуживание всего спецтранспорта — от тракторов и погрузчиков до снегоуборочной техники. И делается это централизованно, что позволяет не только проверить готовность каждого муниципалитета к зиме, но и обменяться лучшими практиками между территориями. Всего для уборки дорог зимой в Подмосковье будет задействовано более 3,7 тысяч единиц техники и 3,1 тысячи человек», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Для противогололедной обработки дорожек и пешеходных зон сформировали запас 2 тысяч мешков по 25 килограммов гранитной крошки. Учреждением обслуживаются 11 парков городского округа, еще 14 территорий находятся на содержании подрядных организаций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.