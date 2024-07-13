Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Парк в Серебряных Прудах готов к открытию

На территории городского округа Серебряные Пруды инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с представителями администрации муниципалитета проверили территорию парка «Фруктовый сад» перед открытием после реконструкции, передает пресс-служба ведомства.

Подрядной организацией были проведены следующие работы:

— высажено более 30 плодовых деревьев

— проложены пешеходные дорожки

— обустроены новые детские игровые зоны и спортивные площадки

— оборудовано новое освещение

— установлены скамейки и урны по всему парку

— посажен новый газон

Инспекторы дали замечания по смету и пыли, образовавшимся после проведенных работ, компании, осуществляющей благоустройство парка. Все они будут устранены коммунальными службами в ближайшее время.

Всех жителей и гостей Подмосковья приглашают на официальное открытие парка после реконструкции, которое состоится 23 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.