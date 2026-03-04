Парк в Дмитрове приглашает жителей на праздничную программу

В предстоящие выходные, 7 и 8 марта, «Сосновый бор» станет центром притяжения для любителей семейного отдыха и активного досуга. Для жителей и гостей подготовлена разнообразная развлекательная программа. Творческие коллективы округа представят тематические программы, посвященные приходу весны и Международному женскому дню, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа мероприятий:

7 марта

В 15:00 сотрудники Центра культурного развития «Некрасовский» и Дома культуры «Керамик» проведут для гостей парка развлекательную программу «Весенний марафон». Гостей ждут интерактивные конкурсы, музыкальные номера и возможность зарядиться позитивным настроением. В 15:30 стартует интеллектуальный квиз «Викторина от А до Я», где каждый сможет проверить свою эрудицию.

8 марта

В 15:00 эстафету праздника примет Детский театр «Колесо». Артисты представят специальную программу «Весна в душе», адресованную самой широкой аудитории — мамам, папам и детям. Завершится день интеллектуальным квизом «Цветочные истории», который станет творческим подарком для всех посетительниц парка.

«В эти праздничные дни мы объединили усилия сразу нескольких творческих коллективов, чтобы создать особенную атмосферу в парке. Уверена, что каждый найдет здесь занятие по душе: от интеллектуальных викторин до веселых конкурсов для самых маленьких. И, конечно, особое внимание — нашим женщинам, которым мы посвящаем программу 8 марта. Ждем всех в парке — проводить зиму и встретить весну вместе!», — прокомментировала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.