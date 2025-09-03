Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде расширят на 43 га

Парк «Скитские пруды» получит продолжение: любимое место отдыха горожан планируют расширить еще на 43 гектара. Об этом стало известно на рабочей встрече с проектировщиками, которую провел депутат Госдумы РФ Сергей Пахомов совместно с главой Сергиево-Посадского округа Оксаной Ерохановой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Концепцию развития парковой зоны на «Скитских прудах» поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Проект затронет всю территорию микрорайона, так называемого «Островка», и предполагает минимальное вмешательство в природу.

Уже подготовлена новая заявка в адрес министерства благоустройства Подмосковья на включение проекта в госпрограмму. Начать реализацию строительства второй очереди парка «Скитские пруды» планируется в 2027 году.

По стратегии развития Сергиев Посад в итоге должен получить огромную, порядка 300 га, рекреационную зеленую территорию: от пешеходной зоны в центре города до парка «Скитские пруды» с двумя восстановленными монастырями — Черниговским и Вифанским.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.