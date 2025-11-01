Парк, рынок и школа: проект нового жилого района реализуют во Владивостоке

Во Владивостоке приступили к масштабному преобразованию на улице адмирала Юмашева: власти проведут благоустройство на участке в 1,6 га, цель — создание комфортабельной жилой среды и развитие социальной и транспортной инфраструктуры, сообщает «ФедералПресс» .

«Проект станет примером современного и экономного подхода к жилищно-коммунальному хозяйству. Благодаря использованию энергосберегающих технологий и собственной крышной котельной жители смогут существенно экономить на коммунальных платежах», — заявили авторы программы.

Кроме того, на территории обеспечат бесперебойную поставку горячей воды, а центром обновленной территории станет современный крытый рынок, площадь которого превысит 3 тыс. кв. м. Он обеспечит доступ к свежим продуктам.

В рамках нового жилого комплекса, занимающего свыше 7 тыс. кв. м, предусмотрено строительство дошкольного учреждения нового поколения, что является существенным плюсом для семей с маленькими детьми. Данный проект обеспечит городу около 16 тыс. кв. м комфортабельного жилого пространства.

Особое значение придается ландшафтному оформлению территории. На участке, превышающем 6 тыс. кв. м, будут созданы комфортные зоны отдыха с зелеными насаждениями, а также современные площадки для детских игр и занятий спортом. Будет модернизирована входная зона в парк «Минный городок», который интегрируют в общую стилистику нового жилого района.

Для оптимизации транспортной инфраструктуры администрация города планирует провести работы по модернизации существующей трамвайной развязки и установке новой современной остановки общественного транспорта.

