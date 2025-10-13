Парк Рузского округа стал финалистом туристической премии «Russian Event Awards»

Парк культуры и отдыха «Городок», расположенный в Рузском муниципальном округе, добился впечатляющего успеха на международной арене. Учреждение вышло в финал престижной премии «Russian Event Awards» в области событийного туризма, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект парка был представлен в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства». Конкуренцию составили 150 проектов из Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Жюри высоко оценило уникальность концепции, представленной парком «Городок».

Успех учреждения связан с двумя масштабными инициативами. Первая — празднование 120-летнего юбилея парка. Вторая — ежегодный Фестиваль варенья, ставший настоящим культурным брендом территории. Это масштабное событие ежегодно собирает тысячи посетителей, которые могут не только насладиться традиционными угощениями, но и познакомиться с богатым культурным наследием региона.

Победа в конкурсе — значимое признание исторической и культурной ценности парка. «Городок» зарекомендовал себя как важный центр притяжения для туристов и ценителей искусства. Учреждение успешно объединяет разные поколения, сохраняя и развивая культурные традиции.

Администрация парка обещает и дальше радовать посетителей новыми яркими событиями. Впереди гостей ждут интересные фестивали и масштабные мероприятия, которые подарят незабываемые впечатления и вдохновение всем посетителям.

«Новые фестивали, яркие события и море позитива ждут вас в нашем любимом парке! Городок — место, где история встречается с современностью, а традиции живут и развиваются!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.