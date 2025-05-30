Парк-приют «Земля прайда» в Клину готовится к открытию на новой территории

Руководитель парка-приюта для животных с тяжелой судьбой «Земля прайда» Виктор Агафонов побывал на приеме у главы городского округа Клин Алены Сокольской. Речь шла о последних приготовлениях к открытию парка на своей новой территории в районе деревни Малеевка округа Клин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время в парк полностью перевезли всех животных. Завершается обустройство территории. Достраиваются игровые комплексы, лежаки, домики и укрытия для животных.

Торжественное открытие парка состоится, как только будет получен финальный пакет разрешительной документации. Ожидается, что это произойдет в ближайшие летние месяцы.

Сейчас парк пока закрыт для посетителей. О дате открытия будет сообщено дополнительно.

Новая территория парка — это почти 10 га земли (на старой территории было вдвое меньше), более комфортные условия для животных. До новой территории парка будет еще удобнее добираться и на машине и на общественном транспорте.

«Муниципалитет уже оказал нам неоценимую помощь в части подключения электроэнергии, помог с ускорением решения вопроса с оформлением земли. И продолжает помогать, находясь с нами на постоянной связи», — сказал владелец «Земли прайда» Виктор Агафонов.

«Земля Прайда» сегодня — это 9 медведей, 9 тигров, 35 львов, всего более 300 животных. Ни одно из них не было изъято из дикой природы насильно. Здесь находят приют и ветеринарную помощь животные, пострадавшие от человека в ходе неправильного питания, содержания и недолжного ухода.

В «Земле Прайда» им дают шанс на полноценную жизнь в достойных условиях и в общении с сородичами. Ни одно из животных не сможет выжить без помощи человека в дикой природе.

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