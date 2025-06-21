Парк-приют «Земля Прайда» откроется в Клину 28 июня

Парк-приют для животных с тяжелой судьбой «Земля прайда» получил лицензию на работу и откроется на своей новой территории 28 июня 2025 года. В 10 утра парк распахнет свои двери для посетителей и начнет функционировать в ежедневном режиме с 10 до 19:00. Владелец «Земли Прайда» Виктор Агафонов предупредил, что церемония открытия в интересах животных будет достаточно скромная, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

«Никаких шоу, вечеринок, фейерверков на открытии не будет — (мы не сторонники таких гуляний в местах обитания животных). Нашим спасенным питомцам и так ранее не повезло, что они пострадали от людей. И в Парке они живут спокойно, поэтому совсем не обязательно устраивать вечеринки, шум и другие громкие праздничные составляющие. Будет уютная обзорная экскурсия, ответы на Ваши вопросы и разговоры по душам», — сказал Виктор Агафонов.

Парк находится в г. о. Клин, недалеко от деревни Малеевка. На Яндекс. Картах вскоре появится специальная точка. До деревни Малеевка можно добраться и на личном транспорте (трасса МБК А-108, примерно в 13 км к югу от Клина) и на общественном транспорте (сюда идут автобусы АО «Мострансавто» № 24,41, 44).

«Земля Прайда» ранее находилась в г. о. Клин в районе д. Кузнецово. Переехать на новую территорию парку пришлось из-за конфликта с владельцем земельного участка. В г. о. Клин для парка была оперативно найдена новая подходящая по всем условиям территория в районе д. Малеевка, где парк теперь и открывается. Новая территория парка это почти 10 гектаров земли (на старой территории было вдвое меньше), более комфортные условия для животных и более удобная логистика.

«Муниципалитет уже оказал нам неоценимую помощь в части подключения электроэнергии, помог с ускорением решения вопроса с оформлением земли. И продолжает помогать, находясь с нами на постоянной связи», — сказал владелец «Земли прайда» Виктор Агафонов.

«Земля Прайда» сегодня это 9 медведей, 9 тигров, 35 львов, а всего более 300 животных с непростой судьбой. Ни одно из них не было изъято из дикой природы насильно. Здесь находят приют и ветеринарную помощь животные, пострадавшие от человека в ходе неправильного питания, содержания и недолжного ухода. В «Земле Прайда» им дают шанс на полноценную жизнь в достойных условиях и в общении с сородичами. Ни одно из животных не сможет выжить без помощи человека в дикой природе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.