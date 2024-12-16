Парк «Пехорка» в Балашихе вновь стал первым по посещаемости в Подмосковье

С 9 по 15 декабря парк «Пехорка» в Балашихе посетили 46 тыс. человек. Парк стал самым востребованным по посещаемости на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк «Пехорка» расположен в центре города Балашиха. Река Пехорка, протекающая через его территорию, придает парку особый колорит.

В 2017–2018 годах парк был благоустроен, что сделало его одним из самых популярных мест в городе. Здесь появились новые игровые зоны, спортивные площадки, а также уникальные аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк.

На территории расположены детские площадки, спортивные зоны и скейт парк.

Кроме того, в парке обустроена набережная. В летний период работает лодочная станция. Для прогулок с собаками в парке обустроена площадка для выгула питомцев.

Парк продолжает развиваться. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны и арт-объекты, делая «Пехорку» еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений.

Адрес парка: Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, влд.4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.