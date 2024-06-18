Парк «Пехорка» в Балашихе вновь стал первым по посещаемости в Подмосковье

С 10 по 16 июня парк «Пехорка» в городском округе Балашиха посетили 93 тыс. человек. Парк стал самым востребованным по посещаемости на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк «Пехорка» расположен в центре города Балашиха. На территории расположены детские площадки, спортивные зоны и скейт парк. Кроме того, в парке обустроена набережная. Для активного времяпрепровождения есть прокаты спортивного инвентаря. В летний период работает лодочная станция. Для прогулок с собаками в парке обустроена площадка для выгула питомцев.

Территория общественного пространства продолжает развиваться. Здесь появляются новые игровые зоны и арт-объекты, делая «Пехорку» еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений.

Посетить парк можно по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, влд. 4.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.