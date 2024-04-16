Парк «Пехорка» в Балашихе стал самым посещаемым в Подмосковье за минувшую неделю

С 8 по 14 апреля парк «Пехорка» в Балашихе посетили 102 тыс. человек. Парк стал самым востребованным в регионе на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк «Пехорка» расположен в центре города Балашиха. На территории расположены детские площадки, спортивные зоны и скейт парк. В летний период работает лодочная станция. Для активного времяпрепровождения есть прокаты спортивного инвентаря.

Парк продолжает развиваться. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны, арт-объекты, спортивные и детские площадки, делая «Пехорку» еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений.

Адрес парка: Балашиха, ул. Парковая, влд. 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.