Парк Пехорка в Балашихе стал первым по рейтингу посещаемости в Подмосковье

С 15 по 21 апреля парк Пехорка в Балашихе посетили 69 тыс. человек. Парк стал самым востребованным на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Пехорка расположен в центре города Балашиха. На территории расположены детские площадки, спортивные зоны и скейт-парк. В летний период работает лодочная станция. Для активного времяпрепровождения есть прокаты спортивного инвентаря. Для прогулок с собаками в парке обустроена площадка для выгула питомцев

Парк продолжает развиваться. Здесь появляются новые игровые зоны и арт-объекты, делая территорию еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений.

Парк расположен по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, влд. 4.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, важно строить то, что житель ожидает от тебя.

«Поэтому парки мы строим, действительно, их сейчас 184, и дальше большая программа», — добавил Воробьев.