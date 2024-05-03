Парк Мира в Мытищах вошел в пятерку востребованных парков на прошлой неделе

С 22 апреля по 1 мая парк Мира в Мытищах посетили 45,8 тыс. человек. Парк стал четвертым по востребованности на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Мира расположен на правом берегу Яузы между Шараповкой, Новомытищинским проспектом и улицей Мира. Разнообразные локации и площадки позволяют проводить в парке мероприятия разных форматов. В парке находятся амфитеатр, площадь фонтана, несколько детских площадок в парке, скейтпарк, парк аттракционов.

Парк расположен по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 13.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.