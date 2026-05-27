сегодня в 16:24

Парк Кривякино в Воскресенске занял второе место в Подмосковье

Парк усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск занял второе место среди 133 парков Подмосковья по итогам мониторинга за первый квартал 2026 года. Оценку провели по показателю развития парков культуры и отдыха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам мониторинга развития парков культуры и отдыха Московской области парк Кривякино набрал 82,41%. Это позволило ему занять второе место среди 133 парков региона. Городской округ Воскресенск по данному показателю вошел в «зеленую зону».

Показатель «Развитие парков культуры и отдыха» является ключевым критерием оценки эффективности муниципалитетов, который формирует министерство благоустройства Московской области. Он учитывает уровень благоустройства территорий, посещаемость и качество проводимых мероприятий.

«Показатель „Развитие парков культуры и отдыха“ — это ключевой критерий эффективности муниципальных образований Подмосковья. Он отражает уровень благоустройства зон отдыха, посещаемость и качество проведения мероприятий», — отметил заместитель председателя совета депутатов городского округа Воскресенск Алексей Пахомов.

Парки округа пользуются популярностью у жителей и гостей города. В Кривякине и парке культуры и отдыха «Москворецкий» регулярно проходят открытые мероприятия, экскурсии и культурные программы для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.