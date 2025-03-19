Парк «Кривякино» в Воскресенске стал самым посещаемым в округе

С 1 по 19 марта парк «Кривякино» в городском округе Воскресенск стал популярным местом для отдыха, приняв более 53 тыс. человек. За прошедшую неделю парк посетило свыше 20 тыс. человек, что свидетельствует о высоком интересе к этому историческому месту. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Усадьба Кривякино, расположенная в Воскресенске, является важным историческим памятником Подмосковья. Основанная в конце 1760-х годов генерал-майором А. Г. Замятиным, усадьба на протяжении своей истории принадлежала многим выдающимся личностям, включая купца И. И. Лажечникова, отца известного русского писателя. Это наследие придает особую ценность усадьбе, делая ее значимым объектом культурного и исторического наследия региона.

На протяжении времени усадьба претерпела множество изменений, однако благодаря усилиям специалистов ее исторический облик был тщательно восстановлен. Сегодня Кривякино сочетает атмосферу прошлого с современными удобствами, создавая уникальное пространство для отдыха и культурных мероприятий. Это место привлекает как местных жителей, так и гостей из других городов, желающих насладиться красотой природы и историей.

В парке усадьбы регулярно проводятся познавательные и развлекательные события, что делает его центром культурной жизни региона. Для удобства посетителей здесь обустроены живописные аллеи, игровая площадка, сцена, танцевальная зона и амфитеатр, что создает комфортные условия для отдыха и досуга.

Парк Кривякино расположен по адресу: Московская область, город Воскресенск, улица Лермонтова, дом 5. Это место продолжает привлекать внимание и вдохновлять посетителей, предлагая разнообразные возможности для активного и культурного отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.