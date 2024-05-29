Парк Костино в округе Королев посетили 45 тыс человек за неделю

С 20 по 26 мая парк Костино в городском округе Королев посетили 45 тыс. человек. Парк расположен по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Дзержинского, д. 26, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Костино расположен в центре города. В 2021 году в результате благоустройства в парке появились две входные группы, деревянная беседка с навесом, для любителей настольного тенниса установлены два теннисных стола, также здесь расположились два стола для настольных игр и игр в шахматы, для любителей чтения появилась зона буккроссинга с оборудованными местами для чтения. Кроме того, в парке установлены элементы навигации, зарядная станция, Wi-Fi роутер, проведено озеленение с устройством газона, высадкой деревьев и созданием живой изгороди.

Также в 2019 году в парке также были проведены работы по благоустройству: появилась губернаторская детская игровая площадка, выполнено устройство нового уличного освещения, установлены малые архитектурные формы, выполнено устройство пешеходных дорожек.

Работы проходили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».



Парк расположен по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Дзержинского, д. 26.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.