Парк имени Толстого в округе Химки стал вторым по посещаемости за неделю

С 20 по 26 мая парк имени Л. Н. Толстого посетили 75 тысяч человек. Парк стал вторым по востребованности на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Толстого — один из самых красивых парков городского округа Химки. Он расположен на берегу канала им. Москвы. Первый этап благоустройства парка Толстого прошел в 2022 году, работы проводились благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В рамках первого этапа работ обустроили дорожки в центральной части парка, установили малые архитектурные формы, построили сухой фонтан и организовали места для отдыха. В рамках второго этапа благоустройства в парке обновлены асфальтобетонное и плиточное покрытия, проложена велосипедная дорожка длиной 1,9 км, которую соединили в закольцованный маршрут с велодорожкой, обустроенной в рамках первой очереди.

В обновленном парке появилась зона для активных занятий спортом: скейт-парк и памп-трек для подростков и взрослых любителей экстрима, а для детей оборудовали веревочный парк и скалодром. Рядом установили столы для настольного тенниса. Оборудована площадка для танцев и йоги. В парке установили пять второстепенных входных групп, разместили новые скамьи, урны и места для велопарковки, оборудовали места для отдыха.

Парк расположен по адресу: Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, 2А.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», — сказал губернатор.