Парк имени Толстого в Химках стал третьим по посещаемости на прошлой неделе

С 17 по 23 июня парк имени Льва Николаевича Толстого в городском округе Химки посетили 38 тысяч человек. Парк стал третьим по востребованности на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Толстого — один из самых красивых парков городского округа Химки. Он расположен на берегу канала им. Москвы. В парке находятся детские и спортивные площадки, рестораны и концертные площадки. При желании можно посетить смотровую площадку. Более того, в парке обустроена площадка для выгула собак.

В парке расположена зона для активных занятий спортом: скейт-парк и памп-трек для подростков и взрослых любителей экстрима, а для детей оборудовали веревочный парк и скалодром. Рядом находится столы для настольного тенниса. Кроме того, в парке есть площадка для танцев и йоги. В парке установлено пять второстепенных входных групп, размещены новые скамьи, урны и места для велопарковки.

Адрес парка: Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, 2А.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, важно строить то, что житель ожидает от тебя.

«Поэтому парки мы строим, действительно, их сейчас 184, и дальше большая программа», — добавил Воробьев.