Парк им Ларисы Лазутиной в Одинцове вошел в десятку лидеров по посещаемости

С 10 по 16 июня парк имени Л. Лазутиной в городском округе Одинцово посетили 35 тыс. человек. Парк вошел в десятку самых посещаемых парков на прошлой неделе. Он занял восьмое место, об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства московской области.

Парк им. Л. Лазутиной — главный парк городского округа Одинцово, располагающийся на территории Подушкинского лесопарка. Главное достояние парка — лыжная трасса. К 45-летию г. о. Одинцово трасса была благоустроена.

Ежедневно для посетителей парка работают: детская и спортивная площадки, памп-трек, раздевалка, прокаты и сервисы спортивного инвентаря, детский клуб и точки питания в зоне фуд-корта. В выходные дни гостей парка ждут анимационные программы и творческие мастер-классы.

Посетить парк можно по адресу: Московская область, г. Одинцово, 3-й км Красногорского шоссе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.