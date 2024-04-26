Парк Фабричный в Истре вошел в топ-5 по посещаемости в Подмосковье за неделю
Фото - © Министерство благоустройства Московской области
С 15 по 21 апреля парк Фабричный посетили 37 тыс. человек. Парк занял пятое место по посещаемости парков на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Парк Фабричный — один из самых красивых парков городского округа Истра. Посетители парка могут приятно провести время в уютных беседках или на танцевальных и спортивных площадках. Дополнительно в парке функционирует летняя эстрада на 300 мест, где регулярно проходят разнообразные мероприятия.
Одним из последних нововведений стал детский автогородок, открытый в 2022 году, где дети могут учиться правилам дорожного движения в миниатюрной имитации уличного движения, оборудованной всем необходимым: от дорожных знаков до железнодорожного переезда с работающими светофорами и шлагбаумом.
Парк расположен по адресу: Истра, г. Дедовск, улица Гагарина. Открыт для посещения круглосуточно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.