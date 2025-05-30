Парк Дубны пополнится новой скульптурой

На территории центра дополнительного образования «Дружба» в Дубне скульптор Андрей Хлопцов несколько лет назад начал претворять в жизнь идею создания парка скульптур сказочных персонажей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь уже есть Емеля, Маша и Медведь, Золотая рыбка, а скоро к ним присоединится и главный персонаж русских народных сказок — Баба Яга.

Эскиз готов, каркас собран, скульптор приступил к бетонным работам. Говорит, самый сложный этап — нанести первый слой раствора. Всего на работу уйдет около 600 килограммов бетона.

«Меня попросили создать образ, живой и сказочный. Я подумал: ну кто как не Баба Яга сюда впишется. Но на этом работа не закончится, дальше планирую вокруг здания установить еще персонажей», — поделился планами педагог центра и скульптор Андрей Хлопцов.

«Мы ценим наших талантливых педагогов. Благодаря их работе, благодаря энтузиазму воспитанников, центр уже приобретает индивидуальные черты, становится уютным и уникальным. Будем продолжать благоустраивать это место!» — поддержал инициативу и глава Дубны Максим Тихомиров.

Автор планирует также сделать скульптуры персонажей из пушкинских сказок: старуху у разбитого корыта, богатырей и других героев. Напомним, сейчас на территории центра «Дружба» ведутся работы по благоустройству.

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