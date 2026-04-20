Парк Авиастроителей в Дубне откроют в сентябре

Площадь парка составляет 2 гектара. Сейчас на объекте работают семь специалистов по земляным и дорожным работам, электромонтажу и озеленению, задействован экскаватор-погрузчик. Идут подготовительные и демонтажные работы: территорию очищают от мусора, убирают старые конструкции и ограждения. После этого приступят к устройству инженерных систем и комплексному благоустройству.

В парке проложат пешеходные дорожки из тротуарного бетона, а в детских зонах уложат покрытие из резиновой крошки. Обустроят систему водоснабжения для полива и ливневую канализацию, полностью обновят освещение — установят светодиодные фонари с датчиками движения. Для безопасности смонтируют камеры видеонаблюдения с выводом сигнала в диспетчерский центр.

На территории появятся скамейки, урны с раздельным сбором мусора, навигационные стенды и точки для зарядки мобильных устройств. Для детей создадут игровую площадку с горками, качелями и песочницами, для подростков и взрослых — спортивную зону с тренажерами, турниками и площадками для мини-футбола и волейбола. Также установят павильоны, навесы и беседки.

В рамках озеленения высадят более 150 деревьев — клены, липы, дубы и ясени — и около 500 кустарников, разобьют цветники и обустроят газоны. Открытие парка запланировано на сентябрь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.