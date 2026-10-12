Парк «Авангард» в Электростали проведет тренировки и концерт

Парк «Авангард» в Электростали подготовил программу спортивных и познавательных мероприятий на неделю с 14 по 18 октября. Гостей также ждет концерт вокальной студии «Белоцвет», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 14 октября, в парке «Авангард» в Электростали пройдет несколько мероприятий. В 11:00 в павильоне начнется шашечный турнир, в 11:50 на аллеях — занятие «Спорт для всех» для поддержания физической активности. В 12:00 в павильоне состоится «Большое книжное путешествие». На спортивной площадке в 15:00 проведут тренировку по общей физической подготовке «Заряд энергии», а в 17:00 — открытую тренировку по спортивной борьбе.

В пятницу, 16 октября, в 12:00 посетителей ждет литературная программа «Сказочные отцы».

В субботу в 9:00 состоится традиционный дружеский забег «5 верст». Дистанция доступна для участников любого возраста и уровня подготовки. В 16:00 начнется концерт вокальной студии «Белоцвет».

В воскресенье, 18 октября, в 9:00 пройдет открытая тренировка по легкой атлетике.

На мероприятия приглашают всех желающих. Возрастное ограничение — 0+.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.