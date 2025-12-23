Паре лебедей из Хотькова помощь не требуется

Двум лебедям, облюбовавшим участок на реке Воре в подмосковном городе Хотьково, ничего не угрожает, сообщили РИАМО в администрации Сергиево-Посадского округа.

Ранее двух лебедей заметили на реке Воре в Хотькове. Жители наблюдают за птицами и делаться фотографиями в соцсетях.

«Консультации с орнитологами, егерями и представителями природоохранных организаций подтвердили — лебеди, не улетевшие на юг, часто ищут проточные водоемы, где могут перезимовать. Поскольку птицы уже неделю находятся на выбранном участке и прекрасно себя чувствуют, было решено не вмешиваться в их жизнь», — сказал замглавы Сергиево-Посадского городского округа по вопросам безопасности и экологии Павел Бронников.

По его словам, специалисты продолжат внимательное наблюдение за состоянием птиц.

Бронников добавил, что с местными жителями налажен контакт, они незамедлительно сообщат, если за благополучие птиц появится опасении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.

