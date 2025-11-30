Парализовало лапы: пес стал инвалидом после кастрации в Подмосковье

У пса отказали лапы после плановой кастрации в Подмосковье

У годовалого щенка по кличке Бальдр отказали задние лапы после плановой кастрации в раменской клинике. Ему провели операцию с эпидуральной анестезией без медпоказаний, что, по мнению экспертов, привело к повреждению спинного мозга, сообщает Mash .

Хозяйка животного заметила, что с ним что-то не так, через сутки после процедуры. Пес перестал двигать задними лапами. Она отвезла его в ближайшую больницу со стационаром, а оттуда ее направили в ветклинику в столичном районе Выхино-Жулебино.

Назначенное сотрудниками ветклиники лечение не помогало. Состояние Бальдра постепенно ухудшалось — он перестал вставать. Спустя время девушка забрала оттуда питомца, а новый лечащий врач назначил ему другое лечение. Позднее в желудке животного нашли инородное тело, похожее на катетер. Вероятно, пес съел его в стационаре.

В итоге девушка не только не смогла помочь своем любимцу, но и осталась должна клинике в Выхино-Жулебино. Сейчас ей звонят с требованием вернуть деньги, грубят и отказывают выдавать медвыписку, которая нужна для подачи иска.

Тем временем пес через боль учится опираться на лапы. Медики считают, что у Бальдра есть шанс восстановиться, но нужна долгая реабилитация.

