Парад Победы прошел в мытищинском дошкольном учреждении

Воспитанники дошкольного отделения «Кораблик» лицея № 34 приняли участие в импровизированном Параде Победы. Таким образом они почтили подвиг тех, кто сражался за Родину в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мероприятие было подготовлено нашими детьми совместно с родителями и педагогами в рамках проекта „Есть такая профессия — Родину защищать“. Сегодняшний парад — финал всей работы, проделанной юными мытищинцами. Ребята самостоятельно изучили историю своих семей и других героев, которые сражались за Родину в те годы. Их рассказы и рисунки легли в основу книги, которую мы создали», — отметила заместитель директора лицея № 34 Танита Железная.

Открыло торжественное мероприятие шествие «Бессмертного полка». Воспитанники вместе с педагогами дошкольного учреждения пронесли портреты родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

«Как 9 Мая 1941 года герои Победы шагали по Красной площади, так и сейчас они идут вместе с нами», — подчеркнула Танита Железная.

Каждый ребенок, принявший участие в мероприятии, представлял войска разных направлений: танкисты, пехотинцы, воздушно-космические силы, пограничники и медики. Особые гости мероприятия — ветераны боевых действий в Афганистане Анатолий Скрибантович, Игорь Дешеулин и Виктор Домницкий — подарили детям песни военных лет. Еще одним праздничным подарком стал «Вальс Победы», исполненный студентами Мытищинского колледжа. Патриотическое мероприятие позволило детям не только узнать о подвигах предков, но и лично принять участие в сохранении памяти о Великой Победе.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.