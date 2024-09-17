Парад колясок прошел в центральном парке Лобни в День города

Парад колясок «Мой первый экипаж» открыл День города в Центральном парке Лобни. Участниками мероприятия стали молодые семьи с малышами, а также их бабушки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организатор — Центральная городская библиотека — подготовила различные испытания для участников. Жюри оценивало оригинальность колясок, знания конкурсантов о сказках и даже скорость развешивания детских вещей после «стирки».

По итогам конкурса самой креативной стала семья Зенюк, в составе которой мама Галина и сын Юра. Приз зрительских симпатий завоевала семья Поповых — мама Елена и дочка Кира. Семья Русских была отмечена как самая дружная, а гран-при конкурса получила семья Михайловых — мама Оля и сын Арсений.

Все победители получили подарочные сертификаты в магазин «Детский мир», а участники — дипломы, памятные призы и билеты в театры «Камерная сцена» и «Куклы и люди».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.



Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.