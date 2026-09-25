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Пара из Кента нашла под полом дома вещи 1921 года

Общество

Эма Местрович и ее партнер обнаружили под полом викторианского дома в графстве Кент вещи, пролежавшие там около ста лет, сообщает «Царьград».

35-летняя дизайнер цифровых продуктов Эма Местрович и ее партнер купили дом в октябре 2025 года. Во время ремонта они подняли половицу, чтобы добраться до труб, и нашли образцы тканей, швейные принадлежности, выкройку, табакерку и рекламные материалы 1921 года. О находке сообщил портал What’s The Jam.

Пара приостановила ремонт, чтобы выяснить, кому принадлежали вещи. На одном из предметов указан адрес дома. Эма предположила, что тайник мог оставить торговец, работавший в здании.

Местрович не планирует возвращать находки под пол. Она хочет поместить их в рамки и выставить в обновленном доме.

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