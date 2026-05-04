Пара дней на обиду и возврат в рутину: как пережить увольнение

Рост числа увольнений на 43% — маркер кризиса рынка, а не некомпетентности работника. Увольнение не делает экс-сотрудника плохим специалистом, сообщил РИАМО психолог Руслан Лебедев.

Он пояснил, что чаще всего увольнение — результат сокращения бюджетов, смены стратегии бизнеса или несовпадения корпоративных ценностей.

«Чтобы избежать депрессии, отделите свою личность от должности. Вы — это не ваша визитка. Дайте себе пару дней на проживание обиды, а затем жестко верните рутину: режим сна, активность и план действий. Поиск работы — это просто ваша новая временная работа», — сказал Лебедев.

Он посоветовал разговор с семьей построить из взрослой позиции без оправданий. Сообщить близким факт прямо: «Я ушел из компании и начинаю искать новые проекты».

«Чтобы пресечь стыд и давление, сразу обозначьте границы: „Мне сейчас нужна ваша поддержка и вера в меня, а не критика или жалость“. Стыд всегда питается иллюзией полного контроля, но вы не несете ответственность за финансовые решения руководства. Сфокусируйтесь лишь на том, чем можете управлять», — добавил психолог.

По его словам, уволенному специалисту лучше воспринимать этот этап не как клеймо неудачника, а как болезненный, но эффективный трамплин для карьерной перезагрузки.

