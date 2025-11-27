Папа римский осудил полигамию и полиаморию

В документе, опубликованном на официальном портале Святого престола, подчеркивается, что истинный брак требует исключительности и полной взаимной принадлежности двух равных в достоинстве людей.

Декрет содержит прямую критику современных форм отношений, включая полигамию и полиаморию, которые определяются как нарушение божественного замысла о браке.

Документ стал итогом двухгодичных обсуждений на ватиканских саммитах, инициированных покойным папой Франциском. При этом в тексте сохраняется традиционная позиция Церкви относительно недопустимости разводов, но напоминается о возможности аннулирования брака и права верующих не оставаться в отношениях, где присутствует насилие.

