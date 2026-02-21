Пандам из Московского зоопарка вручили подарки в честь Китайского Нового года

Пандам из Московского зоопарка вручили подарки в честь Китайского Нового года. Рядом с их павильоном все желающие могли приобщиться к вековым традициям на чайной церемонии, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

«С самого утра у Главного входа было множество гостей. Огненная лошадь, ритмичная музыка и завораживающий танец Китайского Дракона. Это было настоящее красочное шествие!» — говорится в сообщении.

В полдень состоялось вручение подарков бамбуковым медведям. Пандам подарили символ 2026 года — лошадок. Жуи оценил большую фигуру из бамбука, Диндин облюбовала мягкого тканевого коня, а малышка Катюша получила свою уменьшенную, но очень уютную копию.

В мероприятии приняли участие директор Московского зоопарка Светлана Акулова, полномочный министр посольства КНР в РФ Чжан Вэй, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севостьянова и другие почетные гости.

Также в библиотеке зоопарка прошла лекция «Азия в Московском зоопарке». В павильоне «Фауна Китая», в Доме птиц и в Инфоцентре все желающие мастерили тематические сувениры на мастер-классах.

Акулова отметила, что зоопарк объявил бесплатный вход для всех в костюме панды. Лишь в первой половине дня участниками акции стали более 300 человек.

В воскресенье, 22 февраля, празднование Китайского Нового года в столичном зоопарке продолжится не менее масштабной программой. Гостей ждут иммерсивное представление «Звездная лошадь Деда Мороза», лекция «Тайны Китайской Фауны» в Библиотеке зоопарка, а также игры, интерактивная фотозона и мастер-классы.

На представление и лекцию необходима предварительная регистрация по телефону: +7 499 255-57-63. Количество мест ограничено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.