Панда-парк и новое кафе появится в парке Лобни летом 2025 года

Глава Лобни Анна Кротова встретилась с представителями подрядчика Центрального парка культуры и отдыха компании «Рост». Было обсуждено начало строительства кафе и постоянного павильона проката инвентаря. Завершить работы по проектам планируется летом 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Лобни.

«Строительная площадка будет огорожена, чтобы не мешать посетителям катка. Также в ближайшее время дооборудуем каток светом и музыкальным сопровождением», — рассказала Анна Владимировна.

В совещании приняли участие и представители компании «Кути-Катай», обслуживающей аттракционы в лобненском парке. Глава обсудила с ними планируемые к открытию в весенне-летний период «ПандаПарк» и «Автогородок».

«Есть несколько предложений по местам их расположения. Следующую встречу проведем в парке и определимся окончательно», — подытожила глава Лобни.

Минувшим летом в ЦПКиО Лобни прошла масштабная реконструкция.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание.

Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.