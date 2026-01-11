Панда Диндин получила вкусный сюрприз от работников Московского зоопарка

Сотрудники Московского зоопарка сделали новогодний сюрприз панде Диндин. Они украсили сосну с помощью полезных и вкусных угощений, сообщает пресс-служба учреждения.

Гирлянды и игрушки на ветви не вешали. Вместо этого там разместили ростки бамбука, батат, яблоки и морковь.

Подобная «елка» для Диндин — вкусное и полезное лакомство. К тому же так она весело играет. Параллельно развивает навыки поиска еды.

На опубликованном видео Диндин села рядом с елкой и начала искать еду. Все, что находила, срывала и ела.

