Панда Диндин получила вкусный сюрприз от работников Московского зоопарка
Сотрудники Московского зоопарка сделали новогодний сюрприз панде Диндин. Они украсили сосну с помощью полезных и вкусных угощений, сообщает пресс-служба учреждения.
Гирлянды и игрушки на ветви не вешали. Вместо этого там разместили ростки бамбука, батат, яблоки и морковь.
Подобная «елка» для Диндин — вкусное и полезное лакомство. К тому же так она весело играет. Параллельно развивает навыки поиска еды.
На опубликованном видео Диндин села рядом с елкой и начала искать еду. Все, что находила, срывала и ела.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.