Памятный митинг прошел в Видном в День солидарности в борьбе с терроризмом

В Ленинском городском округе, на Аллее Славы в Видном, состоялся памятный митинг, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Целью мероприятия являлось почтение памяти тех, кто стал жертвой террористических актов, и акцентирование внимания на необходимости объединения усилий общества в борьбе с этой угрозой. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Противодействие терроризму требует постоянной и системной работы на всех уровнях. Крайне важно формировать у молодого поколения осознание ценности человеческой жизни и понимание разрушительной силы подобной жестокости. Мы сохраняем высокий уровень внимания к этой проблеме, не снижая активности, независимо от внешних обстоятельств. В Ленинском округе эта деятельность ведется на постоянной основе, начиная с дошкольных учреждений и, в особенности, в общеобразовательных школах, где учащиеся уже способны осознать масштабы трагедий, к которым приводит терроризм. Пусть наша солидарность станет символом нашей силы и единства в противостоянии этим вызовам», — сказал заместитель главы городского округа Эдуард Арадушкин.

Участники митинга почтили минутой молчания память всех жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. В знак скорби и памяти к памятнику воинам-интернационалистам и «Нашим матерям» были возложены гвоздики.

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями в Беслане, где в 2004 году боевики захватили школу № 1 и удерживали в заложниках более тысячи человек. В результате теракта погибли сотни людей, в том числе дети, и многие получили ранения. Сотрудники спецназа ФСБ, штурмовавшие здание, ценой собственных жизней спасали заложников.

В памятном мероприятии участвовали жители округа, школьники, представители администрации и депутатского корпуса, Видновского благочиния, активисты «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеров Подмосковья», «Волонтеров Победы», «Движения Первых», «Юнармии» и сотрудники правоохранительных ведомств.

