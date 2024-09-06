сегодня в 10:45

Памятную капсулу заложили в фундамент будущей поликлиники в Мытищах

Оставлять послание потомкам перед началом строительства социальных объектов — добрая традиция округа. Был дан старт возведению новой многопрофильной поликлиники на 255 посещений в смену, в том числе и для детского населения. Совсем скоро у жителей микрорайона № 29 и ЖК «Мытищи Парк» появится современное учреждение, где можно получить помощь в шаговой доступности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

А медицинские сотрудники, в свою очередь, смогут трудоустроиться рядом с домом. В здании предусмотрены кабинеты для врачей разного профиля. Все помещения будут оснащены медицинским оборудованием, необходимым для качественной диагностики и лечения.

Мытищинцы больше всего ждут социальной поддержки, а самый важный вопрос — качественное здравоохранение. Ведь здоровье — это фундамент, на котором строится благополучие и процветание общества.

Глава городского округа Юлия Купецкая отметила, что строительство будет вестись по инвестиционному соглашению, заключенному с Группой Компаний «Самолет».

Директор кластера Группы Компаний «Самолет» Нина Федулова выразила надежду, что лечебное учреждение станет отличным местом для поддержания здоровья и качества жизни мытищинцев.

Главный врач Мытищинской областной клинической больницы Ольга Мисюкевич выразила слова благодарности в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку системы здравоохранения.

Открытие новой поликлиники планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.