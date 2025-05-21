Памятник Воинам-землякам в пос Горки-2 капитально отремонтируют летом 2025 года

В поселке Горки-2 Одинцовского округа капитально отремонтируют памятник Воинам-землякам, расположенный на Рублево-Успенском шоссе. Мемориал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны был установлен в 2012 году, его площадь составляет более 127 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году объект серьезно обновят — предстоит отремонтировать основание и привести в порядок гранитные плиты. Работы будут выполняться силами МБУ Спецслужба «Успенское», завершить их планируется до конца летнего сезона.

«Памятник Воинам-землякам является знаковым местом для жителей поселка Горки-2. Летом этого года объект обновят: рабочие снимут гранитные плиты, обновят постамент и облицовку, отшлифуют гранитную звезду и освежат надписи. Для удобства посетителей на площадке установим лавочки — они точно будут востребованы», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Добавим, что в Одинцовском городском округе насчитывается 166 мемориалов, обелисков, памятников и мемориальных досок. В дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне к каждому из них возложили цветы. Торжества прошли во всех 17 территориальных управлениях муниципалитета.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.