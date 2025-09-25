Памятник воинам хлопчатобумажной фабрики отреставрировали в Щелкове

В рамках проведенных работ специалисты укрепили существующую стену-обелиск, облицевали ее специальным гранитным материалом — он позволяет продлить долговечность памятника. Также отреставрировали скульптуру, символизирующую подвиг защитников Родины. Кроме того, восстановили стену памяти, облицованную гранитными плитами, на которых выгравировано 190 имен погибших бойцов.

Основание памятника покрыли качественным гранитным камнем, уложенным в виде пиленой брусчатки. Территорию рядом с мемориалом тоже привели в порядок, а также провели озеленение.

Мемориал установили в мае 1968-го года в честь 23-й годовщины Победы. Во время работ было принято решение сохранить первоначальный облик памятника и лишь освежить его внешний вид.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.